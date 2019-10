- Lo único que me gustaría poder hacer es poder lograr que alguna vez los políticos realmente vean la importancia de una escuela integral de arte profesional , donde el niño pueda hacer su primaria, su secundaria, pueda estudiar danza, teatro, canto. Porque eso va a ser el alimento del Teatro Colón, el San Martín, el Argentino de La Plata, diferentes compañías que tiene el país. Y generar niños que tengan la posibilidad de no estar estresados de viajar de un lado a otro para tratar de llegar. No solo los niños, también los padres. Dar esa facilidad. Eso es algo que me gustaría que alguna vez salga. Que alguna vez realmente lo piensen como algo a futuro, del crecimiento de la sociedad, no es un negocio. No es algo que empieza y se corta y se cambia cuando viene otro nuevo, una tradición, algo a largo plazo . Ahora voy a la Escuela de Ópera de París y tienen una estructura para que los chicos se queden y quizá de esa escuela a la compañía entran dos. Y el resto está preparado para ir a cualquier otra parte del mundo. Generan a un chico con las facilidades y las condiciones para poder ir más allá, después que a los 18 años el chico quiera ser economista, va a estar preparado para expresar, para moverse. Es muy importante tener el arte en las escuelas desde niño. No como un hobby, sino como algo que pueda ser una profesión normal. Que sea una elección que la gente pueda tener y que el niño pueda disfrutar"