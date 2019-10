Sin embargo precisaba encontrar esa voz que me lo permitiera y, anhelaba abordar todo el espectro que me fuera posible de lo que sucedió en ese caso de tanto maltrato. Entonces, cada vez, me decía a mi misma sentada delante del texto, que no bastaba, que fuera más a fondo. Hasta que esa voz imperativa que sonaba en mi cabeza se volcó al texto y anunció en la primera página: “Vamos a contarles sin hundirte las astillas”, pero luego me resultó urgente agregarle signos de exclamación: ¡Juana, tenías que haber nacido para desenvolver tu infancia! ¿pero que era lo que te sucedía? Esa voz, un poco de alcantarilla que empujaba la escritura, también alerta a Juana: ¡Fuera de allí! O le señala que “los recuerdos son corredores de larga distancia” o “que mastican cabezas sin saciarse nunca”…o advierte ”que no los apile en cajones sucios”, pero decidí que nunca juzgara. También tomó lugar, como tomó en mi cabeza de narradora, en la cabeza de Juana personaje, reemplazando su propia voz cuando ella concluye que si de lo importante no se puede hablar, y si cada palabra que intenta decir derriba adultxs, se va a quedar fuera de toda conversación: “Juana no habla”.