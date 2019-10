Amaranta, por ejemplo, descubre que llegó a la mitad de su vida cuando se da cuenta de que está rejuveneciendo. Después de tener una vida responsable, trabajar como maestra, vivir con su marido y sus dos hijas, vuelve a una adolescencia extraña desde donde ve ridícula a la mujer adulta en la que se había convertido. “A la mañana ya no me despierto para saludar a mis hijas antes de que se vayan al colegio. Después de una década de entregar mi vida a otros seres, he decidido volver a sentirme un ente independiente.” Y su rejuvenecimiento sigue: año a año, en lugar de crecer, decrece.