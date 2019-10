Aunque la discapacidad y la locura no me eran temas ajenos, nunca hasta entonces había convivido diariamente con jóvenes con necesidades especiales. La experiencia fue intensa y me desbarató unos cuantos mitos. Ni más afectuosas y demostrativas, ni tontas e incapaces de aprender, ni merecedoras de pena: las personas con discapacidad son impredecibles en algunos aspectos, repetitivas en otros, diferentes entre sí y, ante todo, tan humanamente universales como cualquier mortal.