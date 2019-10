-Me planteé muy seriamente qué hacer en una democracia y llegué a la conclusión de que la política práctica no era para mí, probablemente por falta de paciencia y de ambición, pero en cambio en ningún momento denegué la posibilidad de mantener una intervención pública como ciudadano. Me pareció que era el mejor camino, que lo había visto en mis grandes maestros en Europa, con en el caso de Raymond Aron. También, posteriormente, en todos los que protagonizaron la transición española, y aún antes, en el siglo XIX argentino, todos los grandes eran hombres de prensa, eran hombres de diarios, hombres de tinta y papel, como Sarmiento. Esa fue la decisión que adopté, intervenir públicamente en el debate, que lo vengo haciendo con la intención moderada, que me da la prensa escrita. Soy un enamorado de la prensa escrita y también la oportunidad muy grande que me dio Magdalena Ruiz Guiñazú, a quien admiro tanto por su coraje cívico y su calidad profesional, para intervenir en su programa de radio.