— Bueno, el límite de la divulgación es cuando la filosofía se transforma en una mercancía de la góndola de la autoayuda, ¿no? O sea, cuando la divulgación se transforma en un fin en sí mismo . A mí me interesa que la divulgación sea un medio para que el lector en algún momento y estimulado por el libro llegue a la fuente, llegue a la lectura, aunque sean unas páginas. Cuando la divulgación se plantea como un fin en sí mismo ahí me parece que no está cumpliendo su cometido. A mí me parece que el norte es ese, que vos le brindes al lector una especie de guión. Y me parece que hay divulgación muy bien hecha y divulgación que a mí no me interesa. No voy a decir que está mal hecha porque tampoco me quiero poner en ese lugar. Me parece que hay una divulgación que para mí cumple su cometido y hay otra que no. A mí me interesaba también mostrar que desde la academia, desde la universidad, no solo desde los medios de comunicación, podemos producir un tipo de divulgación rigurosa, creativa, y abierta para un público más amplio no especializado. Por eso convoqué justamente a gente de mi generación, todos docentes de la carrera de Filosofía.