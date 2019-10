Esta semana, la Academia Sueca tomó una decisión sorpresiva al entregarle el prestigioso Premio Nobel de Literatura al austríaco Peter Handke. El galardón ha generado desconcierto, e incluso indignación entre muchos (“¿Qué es esta simpatía hacia los verdugos y no hacia las víctimas?", tuiteó la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, por ejemplo). No son precisamente los méritos literarios de Handke los que están en entredicho: novelista, dramaturgo y ensayista con una obra prolífica, el valor de sus escritos no parece haber sido puesto en cuestión desde que el premio se anunció el jueves pasado. En cambio, los críticos señalan con molestia e irritación que la decisión tiene implicaciones políticas controvertidas: es que Handke se ha ganado numerosos detractores desde los años ’90, cuando tomó partida por Serbia durante los conflictos armados en la ex Yugoslavia, a contracorriente de la mayoría de la opinión pública occidental.