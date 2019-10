García Márquez lo ganó —con justicia— en 1982. Era muy joven; no había cumplido 55 años. Tiempo después dijo que una de sus primeras sensaciones fue de alivio. Por lo menos, se dijo, no iba a sufrir la incertidumbre que año a año vivía Borges. Pero el propio Borges se lo tomaba en broma.: con su ironía habitual hablaba de la tradición escandinava que consistía en no darle el premio.