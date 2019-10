En cambio, Jean Paul Sartre lo rechazó para no tener, entre otras razones, dedos soviéticos señalándole el galardón, invalidándolo. Aquel octubre de 1964 Sartre había advertido al jurado que rechazaría el premio, pero así y todo la Academia se lo concedió (ah, y todo este melodrama mientras Borges no escuchaba, una vez más, su nombre por la radio) y Sartre hizo oficial su rechazo. En el diario Le Figaro escribió que si recibía el Premio Lenin (un galardón de la URSS a escritores socialistas) también lo rechazaría. Sin embargo, no dejan de haber maledicencias que dicen que lo rechazó porque antes lo había recibido su antagonista literario Albert Camus. ¿Quién sabe?