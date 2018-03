"Me pregunté", dice el protagonista, "si el dinero se me terminaría. ¿Me libraría al fin de esa servidumbre? Los demás tendrían que quererme u odiarme por lo que yo soy, no por mi dinero. Aunque bien pensado, no avanzaría mucho porque solo habría eliminado una determinación, una propiedad, y quedaban otras muchas antes de llegar a la desnudez de lo que soy. Al volverme pobre, podrían odiarme u amarme por mi cara. Si elimino la cara, por ejemplo usando una máscara, me amarán u odiarán por mi conversación. Me llamo a silencio, pero queda mi cortesía. La elimino, pero después tendría que anular mi historia, o mi pelo… No, no hay caso, nunca se llega a lo humano puro."