- Nací en el Hospital de Clínicas, crecí entre Balvanera y Parque Patricios. Soy 100 % porteño, criado con abuelos inmigrantes: mi abuelo era griego, mi abuela italiana (cantante de ópera). Por el lado de mi vieja eran de Parque Patricios, muy milongueros, habitués de Huracán, gente de tango. Porque… Como argentino te diría que para nosotros no existe otro filtro que no sea el tango. Incluso a pesar nuestro (risas). Algunos lo vemos más, otros menos. Pero nuestro foco, nuestro tamiz, nuestro riñón, es el tango. Todo pasa por ahí de una forma o de otra, en una época u otra. El tango está muy presente sobre todo siendo porteño. Es inevitable. Y mi laburo es una mirada hacia adentro de todo eso. No dejo de encontrar antecedentes de ADN en mi sangre, y más en los últimos 15 años que no paro de viajar por Europa. Realmente ahí puedo constatar de dónde viene el ADN del tango, siempre filtrada por nuestras alcantarillas como me gusta decir… El tango es una música de cámara europea pasada por nuestras alcantarillas.