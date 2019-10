- La literatura para mí es exploración y en ese sentido, tanto como lectora como cuando escribo , busco escrituras que me lleven hacia lo desconocido, lo nuevo, lo que está a la mano pero todavía no supe ver, el infinito imaginable . En este libro en particular creo que el conjunto buscó explorar, justamente, esos elementos que mencionás. Hace varios años leí un ensayo de Martha Nussbaum sobre la repulsión, sobre el asco, sobre el ocultamiento de lo humano, sobre el terror a la muerte. Creo que se puede haber colado algo de eso. A la oscuridad me gusta pensarla en juego con la luz, y en ese sentido, plagiándole el deseo a Flannery O’Connor, busco el momento en que los personajes asisten, desde la oscuridad, a la irrupción de su propio umbral de luz. Ella lo llamaba “momento de gracia”, creo.