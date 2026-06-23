Aprovecharon los festejos por el triunfo de Argentina para robar celulares con la modalidad “pasamanos”: hay cuatro detenidos

Así cayó una banda acusada de robar celulares con la modalidad "pasamanos"

Cuatro personas fueron detenidas en la ciudad de Córdoba acusadas de aprovechar los festejos por el triunfo de la Selección argentina contra Austria para robar celulares en medio de la multitud. Durante el procedimiento, la Policía secuestró nueve teléfonos móviles que, según indicaron, habían sido sustraídos minutos antes.

El operativo se realizó durante la tarde del lunes en la intersección de bulevar San Juan y avenida Vélez Sársfield, en pleno centro cordobés. Los sospechosos, tres hombres y una mujer de entre 22 y 28 años, se encontraban entre los hinchas que celebraban la victoria del equipo nacional.

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De acuerdo con la información difundida por la Policía de Córdoba, el procedimiento comenzó cuando un hombre denunció que le habían robado el celular en medio de los festejos. A partir de ese momento, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras de vigilancia de la zona.

Los investigadores determinaron que los sospechosos habrían utilizado la modalidad conocida como “pasamanos”, una maniobra habitual en este tipo de delitos mediante la cual el teléfono sustraído es entregado rápidamente entre distintos integrantes del grupo para dificultar su recuperación y la identificación del autor material del robo.

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Los sospechosos habrían usado la modalidad “pasamanos”, que consiste en pasar rápidamente los teléfonos robados entre distintos integrantes del grupo

Según la reconstrucción oficial, tras el arrebato los involucrados intentaron escapar del lugar. Sin embargo, el seguimiento realizado por los operadores de cámaras permitió identificar a una mujer que transportaba varios de los dispositivos denunciados como robados.

Las imágenes difundidas por la fuerza y que encabezan esta nota, muestran el momento en que los sospechosos son interceptados por los policías en medio de la concentración de personas. También se observa el secuestro de los nueve teléfonos celulares recuperados durante el procedimiento.

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Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia junto con los dispositivos secuestrado.

Los teléfonos robados que fueron recuperados por la policía

No se trata del primer episodio de este tipo registrado durante las celebraciones por los triunfos de la Selección argentina. La semana pasada, también en la ciudad de Córdoba, un hombre fue detenido acusado de aprovechar los festejos para robar celulares en medio de la multitud.

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En aquel caso, ocurrido durante la madrugada en la zona de calle Balcarce al 330, la Policía recuperó ocho teléfonos de alta gama que habían sido sustraídos momentos antes. Según la investigación, el sospechoso intentó ocultarse en un hotel cercano tras advertir la presencia de los efectivos, pero fue localizado y arrestado pocos minutos después.