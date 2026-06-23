Teleshow

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

El actor, que terminó con su ciclo en la obra “Corto-circuito”, reemplazará a Gustavo Bermúdez en el éxito de la calle Corrientes

Guardar
Google icon
Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco
El actor vuelve a la calle Corrientes luego de ponerle fin a "Corto-circuito", la obra que protagonizó con Juli Poggio

La cena de los tontos es, a esta altura, uno de los espectáculos más convocantes de la temporada en la calle Corrientes. La comedia de Francis Veber, en versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, con dirección de Marcos Carnevale y protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, acumula más de 250.000 espectadores en el Teatro Astral y se consagró con el premio a Mejor Comedia en los Premios Estrella de Mar 2026. Pero durante las vacaciones de invierno, el elenco tendrá una modificación.

Bermúdez tenía las vacaciones de esa fecha planificadas con anticipación. En diálogo exclusivo con Teleshow, el actor confirmó que se irá de viaje a Italia y que su ausencia estaba prevista desde antes.

PUBLICIDAD

Para cubrir su lugar, la producción sumó a Pedro Alfonso, quien acaba de cerrar su ciclo con Corto-circuito, la obra que arrancó en Carlos Paz y que, tras semanas de pausa, volvió a las tablas con una gira por distintos puntos del país.

La cuenta oficial de la obra anunció el reemplazo con precisión: “Desde el 2 al 14 de julio, Pedro Alfonso será parte de la comedia más vista del año, que ya fue disfrutada por más de 250.000 espectadores. El actor reemplazará a Gustavo Bermúdez estas dos semanas”. El posteo no tardó en llenarse de reacciones. Entre los primeros en comentar estuvieron Marcela Kloosterboer, Sabrina Rojas y Pachu Peña, además de los fanáticos de la obra.

PUBLICIDAD

El saludo de Laurita Fernández en el comienzo de la temporada con La Cena de los Tontos en el teatro Neptuno de Mar del Plata
Durante la temporada que hicieron en Mar del Plata, recibieron la visita de Guillermo Francella

El 28 de diciembre, Alfonso volvió a Villa Carlos Paz, una de las plazas teatrales más importantes de la temporada, para presentar su nueva obra, Corto-circuito. Como ya era tradición, el actor y productor no solo disfrutó de los aplausos y las carcajadas del público, sino que vivió una noche especial rodeado de sus seres más queridos. La función inaugural tuvo un cierre cargado de humor, sorpresa y ternura, en el que su familia ocupó un lugar central tanto arriba del escenario como en los camarines.

La función transcurrió con el clima festivo y la complicidad habitual entre el elenco y la platea. El broche de oro llegó cuando Alfonso, en medio del cierre, decidió sumar un momento inesperado. Como si se tratara de un juego, al escenario subieron su pareja, Paula Chaves, y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. La escena se desarrolló como si fueran espectadores elegidos al azar, y el actor los fue presentando uno por uno ante el público. “¡Iguales a papá! Es impresionante, ¿cómo te llamás?”, preguntó a cada uno, fingiendo no conocerlos, mientras ellos respondieron con naturalidad y complicidad y generaron risas tanto en la sala como entre sus compañeros de elenco.

El instante más divertido se produjo cuando llegó el turno de Filipa, la hija menor. En un video capturado por el periodista Nahuel Saá, conocido como La Criti, se pudo ver cómo Pedro le preguntó: “¿Qué te gustó más?”. La pequeña, algo tímida frente a las luces y los aplausos, esquivó la respuesta y provocó una carcajada generalizada entre el público.

Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso al finalizar la obra en Carlos Paz

El clima de familia y celebración no se agotó en el escenario. Tras el final de la función, el propio Pedro compartió en sus redes un breve video que mostró el recibimiento que le dieron Paula y los chicos en los camarines. “Es lindo estrenar, pero más lindo que te esperen así”, escribió el actor, junto a las imágenes en las que su familia peleó amistosamente por ver quién sería el primero en abrazarlo. Fue Filipa quien se adelantó y ocupó el primer lugar, seguida de cerca por Olivia y Baltazar.

El video mostró el entusiasmo de los chicos, que corrieron a los brazos de su papá y celebraron la primera función con alegría. “¡Muy bien, papito!”, se escuchó decir a Olivia, que lo abrazó con fuerza. La escena se completó con un beso entre Pedro y Paula, y más risas cuando la hija mayor comentó: “Se cag... de risa todo el tiempo”. Pedro, emocionado, agradeció la compañía: “¡Qué lindo que vinieron!”.

Temas Relacionados

Pedro AlfonsoLaurita FernándezMartín BossiGustavo BermúdezLa cena de los tontos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Las fotos de pareja y la camiseta argentina fueron protagonistas del festejo. La actriz reivindicó disfrutar el tiempo en pareja sin mirar el reloj

Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Del rating minuto a minuto al aplauso en el teatro: el cambio de piel de Rodrigo Lussich

El conductor relató en charla con Nilda Sarli cómo la exigencia de la televisión lo llevó a reinventarse. El valor de la terapia y la experiencia de la gira española

Del rating minuto a minuto al aplauso en el teatro: el cambio de piel de Rodrigo Lussich

Rodrigo Tapari despidió a la hija de dos años de su trombonista: “Nunca vamos a entender por qué tanto dolor”

El sábado por la mañana se conoció la noticia de la muerte de la pequeña en un accidente de tránsito en Panamericana, que también dejó herida a la madre de la niña

Rodrigo Tapari despidió a la hija de dos años de su trombonista: “Nunca vamos a entender por qué tanto dolor”

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

La modelo contó en sus historias una vivencia que la emocionó cuando vio a un hombre pasear a su perro de una manera particular

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

La divertida confusión de las estrellas de Supergirl al recibir de regalo la camiseta de la Selección Argentina

En la previa al estreno mundial, Milly Alcock y Craig Gillespie, actor y director de la película, protagonizaron una inesperada situación frente a las cámaras

La divertida confusión de las estrellas de Supergirl al recibir de regalo la camiseta de la Selección Argentina

DEPORTES

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: comenzó el partido por la segunda fecha del Grupo I

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: comenzó el partido por la segunda fecha del Grupo I

Didier Deschamps abandonó la concentración para volver a Francia y se perderá el partido contra Noruega

La dura crítica de un histórico medio francés al juego de Argentina en el Mundial: “No muestra gran cosa”

La sorprendente confesión de un jugador de Jordania sobre Messi antes del duelo ante Argentina en el Mundial 2026

Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante buscan los cuartos de final en Eastbourne: horarios y cómo verlos en vivo

TELESHOW

Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Del rating minuto a minuto al aplauso en el teatro: el cambio de piel de Rodrigo Lussich

Rodrigo Tapari despidió a la hija de dos años de su trombonista: “Nunca vamos a entender por qué tanto dolor”

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

La divertida confusión de las estrellas de Supergirl al recibir de regalo la camiseta de la Selección Argentina

INFOBAE AMÉRICA

El MAGA concentrará en 2026 su apoyo en agricultores familiares ante la sequía prevista

El MAGA concentrará en 2026 su apoyo en agricultores familiares ante la sequía prevista

Guatemala: La SVET alerta por más de 4,000 denuncias de violencia sexual en cinco meses

Bruce Springsteen, Patti Smith y más estrellas despiden a Clive Davis, un “visionario” de la música

La industria alimentaria de El Salvador exporta a 103 mercados y suma un crecimiento de 54% en cinco años

Motoconchos facilitan el traslado diario de 1.5 millones en el Gran Santo Domingo, República Dominicana, mientras gremio pide mayor regulación