Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

El actor vuelve a la calle Corrientes luego de ponerle fin a "Corto-circuito", la obra que protagonizó con Juli Poggio

La cena de los tontos es, a esta altura, uno de los espectáculos más convocantes de la temporada en la calle Corrientes. La comedia de Francis Veber, en versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, con dirección de Marcos Carnevale y protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, acumula más de 250.000 espectadores en el Teatro Astral y se consagró con el premio a Mejor Comedia en los Premios Estrella de Mar 2026. Pero durante las vacaciones de invierno, el elenco tendrá una modificación.

Bermúdez tenía las vacaciones de esa fecha planificadas con anticipación. En diálogo exclusivo con Teleshow, el actor confirmó que se irá de viaje a Italia y que su ausencia estaba prevista desde antes.

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Para cubrir su lugar, la producción sumó a Pedro Alfonso, quien acaba de cerrar su ciclo con Corto-circuito, la obra que arrancó en Carlos Paz y que, tras semanas de pausa, volvió a las tablas con una gira por distintos puntos del país.

La cuenta oficial de la obra anunció el reemplazo con precisión: “Desde el 2 al 14 de julio, Pedro Alfonso será parte de la comedia más vista del año, que ya fue disfrutada por más de 250.000 espectadores. El actor reemplazará a Gustavo Bermúdez estas dos semanas”. El posteo no tardó en llenarse de reacciones. Entre los primeros en comentar estuvieron Marcela Kloosterboer, Sabrina Rojas y Pachu Peña, además de los fanáticos de la obra.

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Durante la temporada que hicieron en Mar del Plata, recibieron la visita de Guillermo Francella

El 28 de diciembre, Alfonso volvió a Villa Carlos Paz, una de las plazas teatrales más importantes de la temporada, para presentar su nueva obra, Corto-circuito. Como ya era tradición, el actor y productor no solo disfrutó de los aplausos y las carcajadas del público, sino que vivió una noche especial rodeado de sus seres más queridos. La función inaugural tuvo un cierre cargado de humor, sorpresa y ternura, en el que su familia ocupó un lugar central tanto arriba del escenario como en los camarines.

La función transcurrió con el clima festivo y la complicidad habitual entre el elenco y la platea. El broche de oro llegó cuando Alfonso, en medio del cierre, decidió sumar un momento inesperado. Como si se tratara de un juego, al escenario subieron su pareja, Paula Chaves, y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. La escena se desarrolló como si fueran espectadores elegidos al azar, y el actor los fue presentando uno por uno ante el público. “¡Iguales a papá! Es impresionante, ¿cómo te llamás?”, preguntó a cada uno, fingiendo no conocerlos, mientras ellos respondieron con naturalidad y complicidad y generaron risas tanto en la sala como entre sus compañeros de elenco.

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El instante más divertido se produjo cuando llegó el turno de Filipa, la hija menor. En un video capturado por el periodista Nahuel Saá, conocido como La Criti, se pudo ver cómo Pedro le preguntó: “¿Qué te gustó más?”. La pequeña, algo tímida frente a las luces y los aplausos, esquivó la respuesta y provocó una carcajada generalizada entre el público.

Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso al finalizar la obra en Carlos Paz

El clima de familia y celebración no se agotó en el escenario. Tras el final de la función, el propio Pedro compartió en sus redes un breve video que mostró el recibimiento que le dieron Paula y los chicos en los camarines. “Es lindo estrenar, pero más lindo que te esperen así”, escribió el actor, junto a las imágenes en las que su familia peleó amistosamente por ver quién sería el primero en abrazarlo. Fue Filipa quien se adelantó y ocupó el primer lugar, seguida de cerca por Olivia y Baltazar.

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El video mostró el entusiasmo de los chicos, que corrieron a los brazos de su papá y celebraron la primera función con alegría. “¡Muy bien, papito!”, se escuchó decir a Olivia, que lo abrazó con fuerza. La escena se completó con un beso entre Pedro y Paula, y más risas cuando la hija mayor comentó: “Se cag... de risa todo el tiempo”. Pedro, emocionado, agradeció la compañía: “¡Qué lindo que vinieron!”.