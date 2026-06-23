Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

Luego de ver el partido de Argentina- Austria, la cantante viajó a la Gran Manzana (Video: Instagram)

Jimena Barón tomo la decisión de no vivir el Mundial 2026 en la comodidad de su hogar sino que decidió viajar para estar presente en la Copa del Mundo. El partido de Argentina contra Austria en Dallas fue solo la primera parada, ya que una vez que bajó el telón del estadio, Jimena, Matías Palleiro, el pequeño Arturo y la mamá de Matías volvieron a armar las valijas y pusieron rumbo a Nueva York para extender el viaje familiar.

La primera señal llegó desde el aeropuerto: una selfie frente a un espejo, con el geotag “New York City” bien visible, donde aparecen Jimena y Matías con el cochecito de Arturo al lado. La mañana siguiente, Jimena encendió la cámara desde adentro del departamento y grabó el momento del despertar. El intercambio con Matías quedó registrado en sus stories: “Buen día, buen día. ¿Dónde estamos?”, preguntó ella. “New York City”, respondió él. “Ah, pero vos sos de Inglaterra, ¿no? Por eso lo decís así”, retrucó Jimena. “British”, cerró Matías, y los dos se rieron.

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En el mismo video, la mamá de Matías ya estaba lista para salir: “Vení, vení, vení, vamos a pasear. ¿Estamos? Vamos de paseo”, se la escucha decir. Y Jimena confirmó el cuartel general: “Bueno, estamos en nuestra casa de New York”.

Tras el partido de Argentina contra Austria, Jimena viajó a Nueva York

El departamento no era nuevo para ellos. En las stories donde mostró cada rincón, Jimena aclaró que ya lo conocían: “Repitiendo casa en NY pues es espectacular. Llegó mi suegra al rescate!!!” El texto acompañó una serie de imágenes que mostraron el lugar en detalle.

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La cocina tiene azulejos rosas y electrodomésticos blancos, con una pequeña ventana que da a la pared de ladrillos del edificio de enfrente. El comedor tiene una mesa de madera oscura rodeada de sillas del mismo material, con una ventana amplia que deja entrar luz natural y un equipo de aire acondicionado en la pared. Una de las habitaciones tiene dos camas individuales con ropa de cama blanca y cortinas azules, con un afiche decorativo en la pared. La otra habitación, más pequeña, tiene una sola cama individual, piso de madera y las valijas todavía sin deshacer sobre el suelo.

Las primeras salidas no tardaron en aparecer en las redes. Matías publicó una story desde Chelsea, Manhattan, donde se ve a Jimena y a su mamá caminando por la vereda con el cochecito de Arturo, de espaldas a la cámara. El texto que eligió para acompañar la imagen fue simple: “mis chicas”, con un corazón rojo. De fondo sonaba “Empire State of Mind”, de Jay-Z con Alicia Keys.

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La familia arrancó su recorrido en redes con una foto caminado por Chelsea

El lunes tuvo la oportunidad de estar presente en el AT&T Stadium en Dallas. Las imágenes que compartió en sus redes sociales mostraron una familia entera metida en el clima mundialista: looks con los colores albicelestes, banderas pintadas en las mejillas de Palleiro, el pequeño Arturo en brazos observando todo con curiosidad desde las tribunas del estadio de Dallas. Pero en ninguna de esas fotos apareció Morrison, su hijo mayor, y esa ausencia no pasó desapercibida.

Las preguntas y los comentarios no tardaron en llegar. Algunos seguidores preguntaron con genuina preocupación dónde estaba Momo; otros, directamente, cuestionaron la decisión de Barón de viajar sin él. Ante la acumulación de mensajes, la artista grabó un video y lo publicó en sus historias de Instagram para dar una explicación que, según sus propias palabras, era más que razonable.

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“Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema”, arrancó, con la franqueza que la caracteriza. La cantante explicó que su hijo atraviesa una etapa con responsabilidades académicas concretas que no se pueden ignorar.“Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, agregó, entre bromas y con un tono que dejaba en claro que la decisión no había sido caprichosa ni desconsiderada.

Jimena Barón viajó a Estados Unidos con Matías Palleiro y Arturo para vivir el Mundial FIFA 2026 y alentar a la Selección Argentina (Video: Instagram)

La aclaración no quedó ahí. Barón también se encargó de despejar cualquier especulación sobre una posible distancia o conflicto con su hijo mayor:Momo se sumará al viaje en cuanto cumpla con sus obligaciones escolares.El punto de partida es un examen que debe rendir el 1° de julio. “Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida.Él va a venir, va a viajar”, remarcó la artista, con humor y sin dejar lugar a dudas.

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