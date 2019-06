– El programa de radio es como relajado: llevamos entrevistados o no, hacemos agenda del día o no, tenemos una productora que hace cosas o no. Pero suelo poner música porque soy melómano y la música me da sosiego. Además escribí con Martín Caamaño el guión de la película de Lisandro Alonso que se empieza a filmar en septiembre y hasta ahora se llama Eureka, y con él y otro amigo, Federico Arzeno, estamos terminando la película de Gastón Gaudio, que es algo que también me costó un montón escribir y me encanta, sobre una experiencia que tuvo en Las Vegas después de dejar el tenis. El eslogan es "el tenista más lento del mundo en la superficie mas rápida". Estoy armando todo eso en clave emancipatoria y autogestiva porque no queda otra, en esta difícil situación económica hay que poder mantener a los hijos, poder llegar con los colegios, poder pagar el alquiler.