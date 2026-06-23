Acuerdo en el Senado: habrá sesión el jueves, pero una eventual discusión por Adorni precisará dos tercios

Los titulares del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron esta tarde la ratificación de la sesión de pasado mañana, donde aparece el tratamiento de un eventual pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No obstante, se confirmó lo contado por Infobae el reciente fin de semana: Patricia Bullrich tuvo que desconocer el acuerdo inicial que tenía con el kirchnerista José Mayans y, para que la convocatoria al funcionario se efectivice, deberá habilitarse en el recinto por dos tercios de los presentes.

El desenlace ocurrió en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en un encuentro en el que se ausentó el cristinismo, que ya prepara una furia inevitable para cuando comience la sesión. Con lo ocurrido, la balanza se dio vuelta por completo y la Casa Rosada podría respirar el jueves: en caso de tener completa a su escuadra -21- y sumar cuatro -o tres, ya que dependerá de presencias- bloquearía la habilitación del tema y una votación del asunto.

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¿Qué opciones le quedan a la oposición que detesta a Adorni? Pedir un emplazamiento de comisiones, algo que no suele hacerse en el Senado y así evitar el caos que suele generarse en Diputados. O reclamar que se convoque urgente a la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego). Y pedir dentro de 48 horas una moción de preferencia -con dictamen- para que, en el próximo encuentro en el recinto, se vote una potencial interpelación. Más allá de todo esto, lo cierto es que, el jueves, las dos actas de Labor Parlamentaria estarán vigentes -la de la semana pasada, y la de hoy- y habrá que optar por una.

El conflicto generado por el entendimiento Bullrich-Mayans se activó por una polémica visión sobre el artículo 101 de la Constitución, que plantea que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

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El jefe del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans (Infobae en Vivo)

La disidencia de los últimos días no estuvo sobre la Carta Magna, sino por la interpretación que hicieron, en tándem, los jefes libertario y kirchnerista. Para ellos, no hacía falta habilitar ninguna iniciativa en ese sentido y podía votarse todo directo, con mayoría absoluta. En cambio, desde la Casa Rosada e incluso varios compañeros de la ex ministra de Seguridad alertaron que, al referirse a un proyecto de resolución -como el que semanas atrás impulsó el propio Mayans- precisaría un despacho de comisión. Es decir, de la de Asuntos Constitucionales.

¿Cuál es el problema de una reinterpretación acelerada del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente hubiese sembrado y germinado una magnitud negativa descomunal. Varios despachos coincidieron ante este medio sobre la “irresponsabilidad” y las alertas de ir en camino a “parecerse a Perú”, por la cantidad de funcionarios removidos desde el Congreso. De hecho, en la cumbre de esta tarde sobraron antecedentes que destronaron la postura de Bullrich y el formoseño.

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Tras estas consideraciones, para la sesión de las 11 de pasado mañana quedan en bandeja, junto con la ya ahora trabajosa definición sobre Adorni, la golpeada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que las bancadas aliadas le desplumaron a Bullrich en las últimas semanas. De hecho, el borrador final aún no está cerrado y las críticas hacia La Libertad Avanza continúan por haber apurado, sin necesidad, un dictamen que pierde volumen ante cada respiración.

Las dudas persisten sobre la venta de tierra a extranjeros -peor, en zona de frontera- y las modificaciones a ley de Manejo de Fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández. Lo que no debe permitir LLA el jueves es que se descontrole primero lo de Adorni -se esperan muchos discursos kirchneristas- y, luego de ello, que se complique más este proyecto.

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