– Fuga de Capitales es un libro de poesía que intenta retratar un momento de mi vida que tiene que ver con una especie de exilio: Nací en Corrientes y viví en muchos lugares (estos últimos ocho años estuve viviendo en Solano), y ahora me vine para Capital Federal. Me parece muy interesante ver esos movimientos -no solamente territoriales sino interiores- Yo cumplí 40 años, entonces a esta edad buscar un lugar dónde ir a vivir me parecía todo un tema. Esa imposibilidad por ahí que tengo de asentarme en algún lugar. Me parece que la vida tiene que ver con el movimiento y con la posibilidad de ir encontrando nuevas aventuras. Esto es imposible en el sedentarismo. Es imposible encontrar belleza cuando uno se queda quieto. Hay que correrse del centro, siempre hay que moverse en zonas donde todavía alguno no ha estado.