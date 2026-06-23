“Si marcaba cuatro, quería marcar cinco, seis o más”, dijo Thierry Henry sobre la mentalidad de Lionel Messi

Thierry Henry reveló que Lionel Messi se enojaba incluso cuando hacía goles porque siempre buscaba marcar más (AFP/CHRISTOPHE SIMON)

La exigencia de Messi apareció en el centro del relato de Thierry Henry en Rio Ferdinand Presents; el exdelantero dijo que Lionel Messi se enojaba incluso cuando marcaba y vinculó esa reacción con la búsqueda de la perfección. La charla, también incluyó su visión sobre Cristiano Ronaldo, Francia rumbo al Mundial de 2026 e Inglaterra con Harry Kane.

En Rio Ferdinand Presents, Henry contó que Messi se molestaba tanto cuando no hacía goles como cuando sí los hacía, porque siempre quería más. También pidió dejar de oponerlo a Cristiano, sostuvo que Francia tiene opciones de volver a una final si mantiene el equilibrio del equipo y afirmó que Inglaterra puede ganarlo si logra potenciar a Kane dentro del funcionamiento del equipo. “Sí. También se enojaba cuando marcaba”, dijo.

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Amplió la idea sobre el apetito competitivo del argentino: “Si marcaba cuatro, quería marcar cinco. Cinco, seis. Seis, siete. Siete, ocho”.

El exdelantero explicó que esa conducta no le sorprendía, porque la relaciona con futbolistas que persiguen una perfección que no existe. “Los que piensan distinto, piensan distinto. Y si siempre quieres alcanzar la perfección, aunque sea imposible, eso es lo que quieren alcanzar”, afirmó en Rio Ferdinand Presents.

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El exdelantero francés destacó que Messi piensa fútbol, entrena con intensidad y cuida su cuerpo para sostener su nivel (AFP/Lluis GENE)

Henry también dejó su descripción del trabajo diario de Messi. “Cuando ves cómo es en los entrenamientos, cómo entrena, cómo cuida su cuerpo”, dijo antes de añadir: “Piensa fútbol. Está poseído”.

Recordó el proceso con los tiros libres, una faceta que vio crecer desde dentro del vestuario del Barcelona. Según relató, Messi iba a entrenar, ejecutaba tiros libres, chocaba balones contra la barrera y repitió ese gesto hasta convertirlo en un recurso que, más a menudo que no, terminaba en parada del arquero, palo o gol.

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“La repetición es clave, incluso para los mejores”, dijo. Añadió que mucha gente no comprende lo difícil que resulta sostenerse en la cima y rendir durante años.

La comparación con Cristiano que Henry rechaza

Henry rechazó la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo y pidió disfrutar a dos figuras que se potenciaron mutuamente (Reuters)

Cuando la conversación pasó a Cristiano Ronaldo, Henry marcó distancia con esa discusión. “¿Por qué intentamos comparar a dos grandes? Disfrutémoslos”, sostuvo ante Rio Ferdinand.

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“Cristiano necesitó a Leo. Leo necesitó a Cristiano”, afirmó, antes de insistir en que lo que hicieron no se explica solo por el fútbol, sino también por su capacidad para mantenerse arriba y rendir de forma constante, y sostuvo que, cuando ya no estén, quedará un vacío porque el fútbol dejará de tener a dos figuras de ese tamaño al mismo tiempo.

Qué necesita Francia para volver a una final

Sobre Francia, Henry evitó poner el foco solo en los nombres de ataque y se detuvo en la estructura del equipo. “Lo más importante es el equilibrio del equipo”, dijo en Rio Ferdinand Presents.

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Thierry Henry defendió a Kylian Mbappé al recordar que ya jugó dos finales de la Copa del Mundo, marcó en ambas y firmó un triplete en una (IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross)

El exinternacional francés añadió que la clave pasa por la disposición de sus figuras a ayudarse entre sí en cualquier circunstancia. También respaldó a Didier Deschamps, de quien destacó el recorrido reciente al recordar que Francia disputó las últimas dos finales mundialistas, ganó una y también alcanzó las semifinales y los cuartos de final de una Eurocopa, además de ganar la Liga de Naciones y perder una final de la Eurocopa.

Henry sugirió que acumular talento no garantiza nada por sí mismo. “A veces menos es más”, afirmó, y explicó que para un seleccionador puede resultar más difícil administrar muchas referencias ofensivas que ordenar funciones claras.

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Cuando le preguntaron por Kylian Mbappé, rechazó la idea de una supuesta carencia en su juego. Recordó que ya jugó dos finales de la Copa del Mundo, marcó en ambas y firmó un triplete en una de ellas.

La advertencia de Henry sobre Inglaterra y Kane

Henry afirmó que Inglaterra puede ganar si logra potenciar a Harry Kane dentro de un equipo compacto y bien ordenado (AP/Tony Gutiérrez)

En el tramo final, Henry aplicó esa idea al caso de Inglaterra y Harry Kane. Dijo que el delantero puede resultar imparable si actúa en un equipo que domina y se mueve junto, pero que sufre más cuando las distancias se alargan y debe jugar lejos del área.

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Para Henry, la cuestión pasa por construir un contexto que potencie sus virtudes. En Rio Ferdinand Presents elogió además la evolución de Kane al recordar que el inglés quiso ampliar su repertorio con asistencias y convertirse en un delantero más completo.

Su mirada sobre Inglaterra fue favorable, aunque con matices. Henry cree que el equipo tiene calidad para competir por el título, pero recordó que en un Mundial también influyen el sorteo, el descanso, la cohesión interna y decisiones puntuales.

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Bajo esa lógica, el margen inglés existe si el grupo logra ordenar el talento alrededor de su referencia ofensiva. Según Rio Ferdinand Presents, Henry sostuvo que Inglaterra puede ganarlo y que contar con un jugador especial mantiene abierta esa posibilidad.