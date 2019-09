“Era verano, no teníamos un peso, teníamos muchas inquietudes, el país estaba en llamas y a mí no me daba militar en un partido o salir a tirar una piedra”, le explica GG de Buenos Aires Stencil a Infobae Cultura, sobre lo que lo llevó en aquel momento a tomar por asalto las primeras paredes y salir a pintar. Cuando no era cool, cuando nadie más lo hacía, cuando el arte urbano era ilegal en todas sus versiones.