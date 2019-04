-Sí, vivo de esto. El proceso fue que a partir de encontrar mi estilo, de desrrollarlo, que empiezan a aparecer cada vez más y más proyectos. Me empiezan a invitar de otros países, desde 2010 empiezo a viajar mucho y en los últimos años he estado más trabajando en otros países que en Colombia. He estado por Latinoamérica, Europa, Asia, nunca hice viajes de placer o turismo, cuando salgo es a pintar. Me invitan a pintar una pared a algún lugar, un trabajo de tres o cuatro pisos, pero en ese lugar pinto también otras diez paredes. Me han invitado a proyectos de todo tipo. Hoy día también hay cosas a las que les digo que no rotundamente, por más que me paguen mucho, porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer.