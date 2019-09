El elenco es como 2 kilos de helado de dulce de leche con dulce de leche y chocolate. Con Agustín Rittano nos conocimos haciendo la obra de Mariano Tenconi Blanco, Todo tendría sentido si no existiera la muerte, (que se puede ver todavía los martes a las 20 en el Metropolitan Sura). Me acerqué a él por su humor además de por lo brutal que es como actor. Es puro juego. Conecta. Se involucra y se divierte. A Diego Benedetto lo conozco desde 2004, lo vi en una obra de Bernardo Cappa que se llamaba EL Aliento, ahi hacía de Sergei, un actor ruso un poco excitado. Enseguida me llamó la atención. Fue uno de los primeros actores que confió en mi como directora, estar juntes en el Cervantes es un regalo del tiempo, un diamante del destino. Nos conocemos mucho, sabemos cómo tratarnos bien y también sabemos cuando alejarnos. Lo mismo en escena. A Flor Dyszel la vi mucho actuar y también fuimos compañeras, ella es como una actriz de cine independiente norteamericano pero también una humorista del prime time, tiene cara de buena y mala, puede ser una depresiva o una loba llamativa, no tiene pudores, sorprende cuando propone, no se queda con lo primero que encuentra. Por último a Belén Gatti la conocí dirigiendo su proyecto de graduación de la UNA (Universidad Nacional de las Artes) y su manera de encarar la comedia me llamó la atención. Además es dragking por lo que era ideal para Testimonios... . En lo que va del año hice 4 obras con ella, su actuación siempre es inesperada y su decir es cálido y claro como las tardes más hermosas del verano.