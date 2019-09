– ¿Podrían definir a sus personajes?

LM:– Mi personaje soy yo y es hoy. Es perfectamente reconocible el tipo de vínculo, de pelea, de antagonismo. No pienso "estoy en Suecia"… El ser humano es igual en todos lados y todo tiempo; tal vez se resuelva de distintas maneras pero son los mismos problemas. Voy a utilizar las palabras del autor, él dice que estos dos personajes son "dos fracasados". Ella es una actriz que quiso ser actriz; que dice que dejó su carrera por el marido. Pero en realidad no era buena y por eso no siguió, si era tan buena no podía haber dejado esto, que cuando se hace con pasión… Él a su vez es nada más que capitán, nunca lo ascendieron a coronel. Por eso Strindberg dice que son dos fracasados. Y los fracasados siempre tienen un resentimiento, un dolor que siempre vuelve a doler. Por eso cuando llega el invitado ¡es papita para el loro! Hay una pelea por ver quién conquista al recién llegado, que corre peligro de ser destruído también.

AG: -Los conflictos siguen siendo los mismos que el autor planteó hace más de un siglo. Tuvo una gran agudeza para la observación de esas vidas. En mi caso, para la preparación del personaje si uno tira de la cuerdita famosa… Hay identificaciones con rasgos machistas y misóginos del personaje. Así se me fueron apareciendo ejemplos, caracteres parecidos de los cuales tomé datos concretos para llevarlos al personaje ¿Cuáles? No, no te voy a dar nombres. También por supuesto llega un momento en que a uno le van apareciendo fantasías propias que aportar, y en este caso, en especial, porque son personajes que están al límite. Al borde de la locura diría, o por lo menos de una patología, desde el punto de vista mental, muy pronunciada. Agrego que la palabra fracaso también sigue resonando; hace poco una conductora de televisión la mencionó y recobró actualidad (N. de la R: se refiere a Mirtha Legrand). Creo que sobre todo cuadra cuando quien es señalado ha tenido actitudes soberbias. Si cae en el fracaso, es pasto de la maledicencia de todo el mundo. Si la soberbia no la bancás con éxito, estás jodido.

LM: –Son resentidos porque fracasaron en sus realizaciones personales, y así es que tienden a hacer daño a los otros.