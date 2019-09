"Me invitaron a trabajar con una comunidad. Una comunidad determinada que me tocaba elegir a mí. Como hacía tiempo que yo tenía ganas de ir a talleres de escritura, venía juntando ganas de conocer algunos de los lugares donde esos talleres ocurrían a la par de saber más sobre sus docentes: escritoras y escritores con los que me cruzo en redacciones, tertulias o muestras. La idea de meterme en sus casas, de conocer sus bibliotecas y las historias que de ellas se desprenden me magnetizó por completo", le dice a Infobae Cultura el director de La pequeña vida en este breve pero nutrido diálogo vía mail.