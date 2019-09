"La astrología me conectó esos dos mundos: el más abstracto y el más coyuntural. Ahí fue como amor a primera vista: me fascinó la astrología", confiesa. Se formó en Casa XI, en el barrio de Recoleta, casi Once. "Hasta que me empecé a dedicar pasó un tiempo. No me terminaba de animar. Me parecía mucha responsabilidad. Y en un momento me empezaron a llegar cartas, entonces dije: 'Bueno, vamos viendo…' Y se terminó haciendo una profesión", dice con una sonrisa amable y espontánea que se repetirá en toda la entrevista.