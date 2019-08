"No puedo decirte mucho porque la película todavía no se filmó", dice Cabezón Cámara vía chat en un diálogo a distancia con Infobae Cultura. Está en Edimburgo, Escocia, presentando justamente esta novela, que acaba de editarse allí. "En principio me da mucho entusiasmo que Las aventuras de la China Iron sea un insumo para una película de Alejandro Fadel y La unión de los ríos: cuando escribí la novela quise escribir también un paisaje, el de la pampa, y ese paisaje tiene suelo pero sobre todo cielo, es un paisaje hecho de luz y me imagino que eso en manos de Alejandro va a ser una maravilla. La amplificación masiva me parece una hermosura, por supuesto".