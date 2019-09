– ¿Qué se gana y que se pierde con la autogestión?

– La única traba que veo es no tener una cascada de dinero atrás mío. Amo la autogestión, me permite estar en todos los detalles de mi obra. Me pone en contacto con lo que hago que es no limitarme a la composición y ejecución de mi música y curar artísticamente todo lo que hago: desde un videoclip, la tapa de un disco hasta los flyers. Toda mi obra o la hago yo o pasa por mis manos. Me imprimo en todos lados. Me satisface una voracidad artística que no puedo calmar solamente con el resultado de la música. Me mantengo bastante entretenida y se me parte la cabeza al descubrir y colaborar con personas no solo del ámbito de musical. A veces me encuentro haciendo colaboraciones interdisciplinarias que son increíbles, fecundas y súper nutritivas. Hay algo de la independencia en la autogestión que es muy fuerte. Yo lo valoro en la vida personal; no podría ser esa persona que apunta a una carrera laboral digitada por terceros. Si no existiera, todo sería industria y no habría arte. Con esto no quiero decir que todo lo mainstream esté condenado a no ser arte ya que me he nutrido con cosas que llegaron a mí por la radio pero no es lo mismo lo que escuchás hoy masivamente a lo que se escuchaba en los ochenta o los noventa. Yo crecí escuchando la radio ya que en mi casa no se escuchaba música y la sacaba de ahí. Iba desde los B52, Queen hasta Viuda e Hijas de Roque Enroll.