Lula Bertoldi: Posiblemente muchas veces ni me haya enterado que me dejaron afuera por ser mujer o que ni siquiera consideraron nuestra propuesta. Muchas veces me han contado la anécdota de que comienza a sonar Eruca y alguien que no la conoce dice: "Ah, pero canta una mina" en todo reprobatorio o desde el prejuicio, sin reparar en las canciones, la música, en si le gusta o no la propuesta artística.