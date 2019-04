-Se tornó relevante en ese encuentro y fui receptiva de eso que estaba ocurriendo. En algún punto no me equivoqué, porque después devino, cada vez más, en procesos mucho más profundos. Como el baile de tango queer que empecé a analizar, que en ese momento me parecía un punto clave para pensar las transformaciones en los modos de las relaciones sociales en el mundo de la noche. Por ahí era un punto relegado en el análisis sociocultural, pero lo que ocurre en la noche en relación a las prácticas sociales es muy importante para entender.