–No me desvela definirme feminista. Lo que me interesa pensar en mi vida y en la vida de otras mujeres es qué tipo de prácticas se llevan a cabo, porque definirse feminista es muy fácil. Después, lo importante es ver qué tipo de reivindicaciones y de prácticas nos interesan. Pensémoslo por la contraria: yo digo que soy feminista, después maltrato a alguien que considero que es mi subalterno. No es un feminismo que me represente. Hablo de un montón de mujeres que se dicen feministas que en sus vidas no llevan prácticas feministas. Vos me preguntás si soy feminista, por el lado del ser me cuesta un poco la definición, pero sí me interesan las reivindicaciones: la legalización del aborto, la equidad en los salarios, el acceso que hasta ahora para las mujeres estaba vedado, cuestiones que llevan a pensar cómo emanciparse de la opresión de la que la mujer es víctima muchas veces. En el libro indago la euforia identitaria, porque todo el mundo se define feminista, pero luego cuando revisás las prácticas no se comprueba, muchas veces.