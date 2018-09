O.F.: La novela es increíble, me emocionó mucho. Me sentí muy identificado. Veía mi infancia reflejada en ella. Me imaginaba a mí en esas mismas situaciones jugando con mis amigos. Todos los que participamos somos del conurbano, por esa razón fue imposible no apropiarse de este proyecto. Si bien se demoró bastante por temas burocráticos como los pagos del Instituto, también quisimos dedicar el tiempo necesario para hacer la mejor película.