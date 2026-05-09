Colombia

Clima en Colombia: la previsión meteorológica para Bogotá este 9 de mayo

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas de este sábado en Bogotá, Colombia.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la previsión de lluvia será del 18%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 10 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 20%, con una nubosidad del 88%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la capital colombiana cuenta con un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que la ciudad tiene una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos suceden desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trasladan a alias ‘Pocho’ a cárcel de Girón tras polémica parranda vallenata en prisión de Itagüí

Alias ‘Pocho’, señalado de promover la fiesta vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, fue trasladado a la prisión de Girón, Santander, mientras avanzan investigaciones por lo ocurrido dentro del penal antioqueño

Trasladan a alias ‘Pocho’ a cárcel de Girón tras polémica parranda vallenata en prisión de Itagüí

Suben a $500 millones recompensa contra alias Víctor Chala por crimen del periodista Mateo Pérez

El Gobierno aumentó la recompensa contra alias Víctor Chala, señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, mientras las autoridades intensifican operaciones contra las disidencias en la zona

Suben a $500 millones recompensa contra alias Víctor Chala por crimen del periodista Mateo Pérez

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

EN VIVO | Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: reacciones y detalles de las honras fúnebres en Bogotá

El exvicepresidente tuvo una larga trayectoria política. Su vida estuvo marcada por atentados y por la lucha contra el cáncer

EN VIVO | Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: reacciones y detalles de las honras fúnebres en Bogotá

Resultados de la Lotería de Risaralda 9 de mayo: estos fueron los números ganadores del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

Resultados de la Lotería de Risaralda 9 de mayo: estos fueron los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Deportes

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño

Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: el verde inicia los playoffs en Bogotá

Independiente Medellín se pronunció oficialmente tras los actos de violencia en el partido ante Flamengo