Si bien "hay un afán de los propietarios de cobrar el alquiler rápidamente", el problema está en la economía del país: "El Estado tiene que ayudar proponiéndole a la ciudadanía una política económica coherente. No le pido al Estado que cese con los tarifazos, le estoy pidiendo que haga que la gente consuma. Y no tiene nada que hacer el Ministerio de Cultura, no queremos subsidio, no nos interesa".