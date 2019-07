—En líneas generales, no estoy de acuerdo con el escaneo de Google. Creo que hay que tener cuidado con eso y hay que tener respeto hacia los autores. La digitalización que hace la Biblioteca tiene el sentido de darle mayor visibilidad a los fondos que tenemos y que sabemos que son únicos. No estamos digitalizando lo que ya tienen otras bibliotecas del mundo; no vamos a repetir el trabajo que ya hizo otra institución. En todo caso, si ya lo han hecho, desde RODNA enlazaremos a esa otra institución. Ese trabajo de "harvesting" es un trabajo muy detallista que hace el área de procesos técnicos, tratando de encontrar dónde pueden estar digitalizada las obras. No existe ningún repositorio que contenga todo lo que está digitalizado, si bien la UNESCO quiso hacerlo con la "World Digital Library".