Receta de Suspiro a la Limeña

En este postre no puede faltar una pizca de canela molida polvoreada (Perú Info).

Sumérgete en la tradición culinaria peruana y aprende a cocinar un clásico postre limeño, cargado de sabor y dulzura: el Suspiro a la Limeña.

Un Paseo por la Gastronomía Peruana: El Suspiro a la Limeña

La gastronomía peruana es un crisol de sabores y técnicas que refleja el pasado y el presente del país. Hoy nos centraremos en una de sus joyas reposteras: el Suspiro a la Limeña, un postre que evoca la dulzura y riqueza culinaria de Lima, la ciudad capital.

PUBLICIDAD

Ingredientes para suspirar de placer

Para preparar este delicioso postre para 12 comensales, necesitarás los siguientes ingredientes:

1/2 lata de leche condensada, 2 latas de leche, 6 yemas de huevo, 3/4 de taza de azúcar blanca, 1/4 de taza de vino Oporto, 3 claras de huevo y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

PUBLICIDAD

Preparación del manjar de olla

El secreto de este postre reside en la preparación del manjar de olla. En una olla a fuego moderado, mezcla la leche condensada con la cremosita hasta obtener un manjar blanco suave. Agrega las yemas de huevo y la vainilla, revolviendo constantemente hasta obtener una consistencia ligeramente espesa.

Ilusiones de merengue

El toque final del Suspiro a la Limeña lo proporciona el merengue. Para prepararlo, mezcla el azúcar con el vino Oporto en una olla a fuego lento hasta obtener un almíbar fino. Bate las claras de huevo a punto de nieve y añade el almíbar gradualmente, dando como resultado un refinado merengue que coronará este tradicional postre peruano.

PUBLICIDAD

Este suspiro a la limeña es bajo en sal, aporta menos de 300 calorías por porción y es una fuente de proteínas. Con un total de 187.5 kcal y 787kj por porción, este postre se convierte en una opción deliciosa y nutritivamente equilibrada.

En su punto justo

Una vez frío el merengue, vertiéndolo sobre el manjar de olla en las dulceras brindará ese contraste suave y aireado en textura, que al paladar constituirá un verdadero suspiro de satisfacción.

PUBLICIDAD

Ya sea para una ocasión especial o simplemente para endulzar tu día, el Suspiro a la Limeña es una elección perfecta que hará que todos, al igual que tú, se rindan ante el deleite de la gastronomía peruana.