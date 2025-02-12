Perú

Receta de Suspiro a la Limeña

Descubre la esencia del postre clásico denominado suspiro a la Limeña

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En este postre no puede faltar una pizca de canela molida polvoreada (Perú Info).
En este postre no puede faltar una pizca de canela molida polvoreada (Perú Info).

Sumérgete en la tradición culinaria peruana y aprende a cocinar un clásico postre limeño, cargado de sabor y dulzura: el Suspiro a la Limeña.

Un Paseo por la Gastronomía Peruana: El Suspiro a la Limeña

La gastronomía peruana es un crisol de sabores y técnicas que refleja el pasado y el presente del país. Hoy nos centraremos en una de sus joyas reposteras: el Suspiro a la Limeña, un postre que evoca la dulzura y riqueza culinaria de Lima, la ciudad capital.

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Ingredientes para suspirar de placer

Para preparar este delicioso postre para 12 comensales, necesitarás los siguientes ingredientes:

1/2 lata de leche condensada, 2 latas de leche, 6 yemas de huevo, 3/4 de taza de azúcar blanca, 1/4 de taza de vino Oporto, 3 claras de huevo y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

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Preparación del manjar de olla

El secreto de este postre reside en la preparación del manjar de olla. En una olla a fuego moderado, mezcla la leche condensada con la cremosita hasta obtener un manjar blanco suave. Agrega las yemas de huevo y la vainilla, revolviendo constantemente hasta obtener una consistencia ligeramente espesa.

Ilusiones de merengue

El toque final del Suspiro a la Limeña lo proporciona el merengue. Para prepararlo, mezcla el azúcar con el vino Oporto en una olla a fuego lento hasta obtener un almíbar fino. Bate las claras de huevo a punto de nieve y añade el almíbar gradualmente, dando como resultado un refinado merengue que coronará este tradicional postre peruano.

Este suspiro a la limeña es bajo en sal, aporta menos de 300 calorías por porción y es una fuente de proteínas. Con un total de 187.5 kcal y 787kj por porción, este postre se convierte en una opción deliciosa y nutritivamente equilibrada.

En su punto justo

Una vez frío el merengue, vertiéndolo sobre el manjar de olla en las dulceras brindará ese contraste suave y aireado en textura, que al paladar constituirá un verdadero suspiro de satisfacción.

Ya sea para una ocasión especial o simplemente para endulzar tu día, el Suspiro a la Limeña es una elección perfecta que hará que todos, al igual que tú, se rindan ante el deleite de la gastronomía peruana.

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