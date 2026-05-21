Agresores de la saxofonista María Elena Ríos, víctima de ataque con ácido, podrían ser liberados el 22 de mayo

Elisa Xolalpa and Maria Elena Rios, both survivors of an acid attack, talk with the media after the presentation of a bill "Ley Malena" to classify cases of acid violence against women as feminicide, at the Legislative Palace of Donceles, in Mexico City, Mexico. January 31, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

La audiencia que decidirá si se otorga la libertad a los responsables del ataque con ácido contra María Elena Ríos, ocurrido en 2019, fue aplazada para este viernes 22 de mayo. La saxofonista y activista oaxaqueña denunció que el proceso judicial enfrenta demoras y obstáculos debido a la corrupción y a la impunidad en el sistema de justicia en Oaxaca.

A través de sus redes sociales, María Elena, impulsora de la ley Malena en México, la cual busca castigar los ataques con ácido, dio a conocer que la audiencia programada para el miércoles 20 de mayo, fue pospuesta para el viernes a las 10 de la mañana.

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Se trata de la audiencia definitiva para resolver los amparos en revisión solicitados por Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI y acusado de autor intelectual del intento de feminicidio, así como de Rubén Loaiza Charrez y Rubisela Hernández Ríos, señalados como agresores materiales del ataque. Ante la posibilidad de que queden en libertad, la saxofonista en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizó que el intento de absolver a los acusados representa un riesgo de impunidad en su caso.

María Elena Ríos acusa impunidad y corrupción en su caso

Durante su mensaje, Ríos recordó que el ataque ocurrido el 9 de septiembre de 2019 no solo fue para ella sino que también afectó gravemente a su madre. Desde entonces, ha enfrentado más de seis años de lucha legal y año y medio de tolerar la ineptitud y corrupción de las autoridades, denunció.

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A través de sus redes sociales, María Elena, impulsora de la ley Malena en México, la cual busca castigar los ataques con ácido, dio a conocer que la audiencia programada para el miércoles 20 de mayo, fue pospuesta para el viernes a las 10 de la mañana. (Captura de pantalla)

Además, expuso que si Antonio Vera Carrizal logró tener prisión domiciliaria, fue por corrupción del sistema penitenciario. “Con el apoyo y la corrupción de autoridades, salió de prisión fingiendo enfermedades como una hemorroide y depresión. A la fecha del día de hoy, es su familia, una familia violenta, la que no le permite a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que acceda a un perito médico para que pueda revisar el supuesto estado de gravedad en que se encuentra este feminicida", expuso la saxofonista egresada de la UNAM.

“Este es el grado de impunidad que he tenido que tolerar, que vivir, y aun así me criminalizan porque estoy enojada y aun así me criminalizan porque he decidido salir adelante, porque he decidido luchar, porque tengo entereza, porque tengo coraje”, relató a través de un video.

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El testimonio de Malena Elena resuena entre la comunidad feminista y de lucha por la defensa de los derechos humanos: “Las pruebas del delito están aquí en mi cuerpo”, afirmó, asegurando que no hay razón alguna para dar libertar a quienes la agredieron e intentaron asesinar en 2019.

Finalmente, la activista expresó su agradecimiento a quienes han demostrado su apoyo: “El día de hoy quiero agradecerles, compañeras y compañeros, que me recordaran quién soy. Malena, la de la ley Malena. Malena la que lucha”.

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Esto es lo que se sabe sobre la salud del agresor de María Elena Ríos. Crédito: X

Proceso legal irregular e impune

El proceso legal ha estado plagado de irregularidades, violencia institucional e impunidad. Antonio Vera Carrizal, político y expareja de María Elena Ríos, se entregó en 2020 después de evitar la captura durante mucho tiempo, sin embargo, logró salir del reclusorio alegando enfermedades.

En agosto de 2024, un juez determinó que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia, una decisión fuertemente cuestionada por la defensa de Ríos por considerar inconsistencias y omisiones.

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En mayo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer la revisión de una serie de amparos ligados al proceso contra Vera Carrizal, lo que fue interpretado por activistas y la propia María Elena Ríos como una derrota del sistema de justicia y una muestra de la falta de voluntad para castigar a los responsables de violencia de género e intento de feminicidio.