En ese sentido, también "se va a hacer una obra física de un centro de contigencia de datos": "La BN en su área de sistema tiene backapeando todo lo que tenemos almacenado, pero no tenemos un back up externo, por fuera del edificio. De repente sucede un acontecimiento desgraciado, dios no quiera, y perdemos toda la información que la BN tiene. Esta obra se va a realizar en el museo del libro y de la lengua, y está incluido en el FONPLATA, como la adquisición de un software buscador y otro de preservación digital.También se va a equipar un laboratorio de audio y video, para la mediateca-audioteca. En este momento estamos en la etapa del armado de las licitaciones, luego se realizará la capacitación del personal. Nuestra idea es que para fin de año ingrese el equipamiento para comenzar la capacitación".