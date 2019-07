Las Lunas de Simón nació un día en que padre e hijito se quedaron solos, mientras mamá iba a la peluquería. En ese momento le pregunté a Simón si quería jugar con sus peluches. Me dijo que no. Entonces le pregunté si le gustaría ver dibujitos en la tablet. Con sus escasas palabras también se negó. Propuse una, dos, tres cosas más. Hasta que finalmente, Simón me dijo que quería ver la Luna. Todavía era de día. Muy de día. Entonces le propuse que, como todavía era temprano para verla, le hiciéramos una poesía para que ella supiera cuánto él la quería. Simón dijo que sí, sin dudarlo. Aunque muy bien no supiera de que se trataba realmente.