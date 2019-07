"-¿y…? ¿Se va a bañar la señora? Mire qué linda piletita se formó ahí, entre las rocas…

– ¿Bañarme, yo? ¿Ahí? ¿Delante de todo el mundo?

-Sí, ¿por qué no?

– ¿A usted le parece, Porfirio? ¿Con mi problema?

– Perdón, ¿qué problema?

– Af, discúlpeme, creí que se lo había dicho. ¿No se lo dije? No, no se lo dije. Yo no… ¡Me da vergüenza decirlo! ¿Se lo digo o no se lo digo?

– Como quiera.

-Bueno, se lo digo. Sí, se lo digo, aunque no me resulta fácil hablar de esto. Lo que pasa es que yo …, yo no desalojo, Porfirio. Hace tiempo que no desalojo.

– ¿Qué no qué?

– Que no desalojo agua. Cuando me sumerjo en el agua el nivel no sube, ¿me explico?"