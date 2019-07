Hace poco, Cecilia Onaha me escribió un mail. Me decía que había comprado el libro ya impreso el día de su cumpleaños en una librería, y había sido "el regalo más impactante" que había recibido en sus 61 años de vida. Yo estaba asustado. Escribir sobre "gente real" (perdonen el oxímoron) no es fácil. Algunas personas se lo toman bien pero al leerse no se produce el distanciamiento tan buscado que uno pretende. Cecilia me invitaba a la reunión de Okinawa del Martes.