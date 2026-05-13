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¿Qué está haciendo el gobierno para mitigar las inundaciones por lluvias en CDMX? Sheinbaum explica las obras de Conagua en zona oriente

Además, la mandataria aseguró que debido a las lluvias torrenciales será un buen año para el campo y para llenar las presas empleadas para agua potable

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Claudia Sheinbaum explica los proyectos de Conagua en la zona oriente de la CDMX para mitigar inundaciones, con imágenes de calles anegadas y obras de infraestructura hidráulica de fondo. Foto: IA
Claudia Sheinbaum explica los proyectos de Conagua en la zona oriente de la CDMX para mitigar inundaciones, con imágenes de calles anegadas y obras de infraestructura hidráulica de fondo. Foto: IA

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México los últimos días han reactivado la preocupación por las inundaciones en zonas históricamente afectadas, especialmente al oriente de la capital. Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno, en coordinación con autoridades locales, desarrolla obras hidráulicas estratégicas para reducir las inundaciones.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 13 de mayo, la mandataria explicó que las perspectivas meteorológicas apuntan a un año con abundantes precipitaciones, lo que podría beneficiar al campo y al almacenamiento de agua potable en presas, aunque también representa retos para las zonas urbanas vulnerables a las inundaciones por lluvias.

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Equipos de emergencia constantemente tuvieron que apoyar a los ciudadanos para que pudieran llegar a sus hogares.
Equipos de emergencia constantemente tuvieron que apoyar a los ciudadanos para que pudieran llegar a sus hogares. (Twitter @enriquemunozfm)

Sheinbaum destaca obras contra inundaciones en Iztapalapa, Neza y La Paz

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que una de las intervenciones prioritarias se realiza en la zona limítrofe entre Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, donde el año pasado se registraron severas inundaciones y afectaciones viales.

“Estamos haciendo una obra muy importante en la zona oriente, en el límite de la Ciudad de México con el Estado de México”, declaró.

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La mandataria recordó que en esa región se acumulaban fuertes anegaciones debido a la convergencia de escurrimientos y problemas en la infraestructura hidráulica. Por ello, dijo, se acordó una estrategia conjunta con el Gobierno capitalino para ejecutar una obra integral que permita evitar futuras inundaciones.

También mencionó el caso de Chalco, donde históricamente las lluvias provocaban afectaciones cada temporada. Según explicó, el colector hidráulico ya fue concluido y, hasta ahora, únicamente se han registrado pequeños encharcamientos.

Conagua, reducción agua, estado de México
La Conagua realizará obras para la interconexión de agua potable. (Conagua)

¿Qué obras realiza Conagua para prevenir inundaciones?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó previamente que se ejecutan cuatro obras simultáneas en la región oriente del Valle de México para recuperar la capacidad de drenaje y disminuir el riesgo de inundaciones.

Estas acciones buscan proteger colonias de Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz, además de evitar afectaciones en vialidades clave como:

  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • La autopista México-Puebla
  • La carretera federal México-Texcoco
  • La Línea A del Metro

Las cuatro obras prioritarias de Conagua

Entre los proyectos más importantes destacan:

  • Reforzamiento del Colector Teotongo
  • Rehabilitación integral del vaso regulador El Salado
  • Reforzamiento del colector Carmelo Pérez
  • Construcción de cárcamos de bombeo conectados al túnel Churubusco-Xochiaca

De acuerdo con Conagua, estas obras están concentradas en las zonas que registraron mayores afectaciones durante la pasada temporada de lluvias.

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Colector Teotongo, obra clave en zona oriente

Uno de los proyectos centrales es el reforzamiento del Colector Teotongo, iniciado en enero de 2026 y que, hasta febrero, registraba un avance del 10%.

El subgerente de supervisión de Conagua, Tomás Freddy López Castellanos, explicó que esta infraestructura permitirá captar de manera más eficiente las aguas que bajan desde la sierra de San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, evitando afectaciones en la parte baja de esa alcaldía y del municipio de La Paz.

La inversión destinada únicamente a esta obra asciende a 367.5 millones de pesos.

¿Cómo funcionará el nuevo colector?

El proyecto contempla:

  • Una longitud de 2 mil 239 metros
  • Corrección de pendientes y deformaciones de tuberías antiguas
  • Capacidad aproximada de 50 metros cúbicos por segundo
  • Conducción de escurrimientos hacia el vaso regulador El Salado

Además, autoridades explicaron que el drenaje original continúa operando mientras se realizan las obras, con el objetivo de no afectar el servicio en plena temporada de lluvias.

@SGIRPC_CDMX
@SGIRPC_CDMX

Colonias que buscan proteger las nuevas obras hidráulicas

Las acciones de Conagua beneficiarán directamente a miles de habitantes de la zona oriente del Valle de México.

En Iztapalapa:

  • Seis colonias consideradas de alto riesgo

En La Paz:

  • Fraccionamiento Floresta
  • Unidad Tepozanes
  • Cabecera municipal
  • Valle de Los Reyes
  • Valles de Los Pinos

En Nezahualcóyotl:

  • Las Águilas
  • Ampliación Las Águilas
  • Otras colonias aledañas

Las autoridades señalaron que, si es necesario, las obras se mantendrán trabajando las 24 horas para concluir antes del pico de lluvias y así reducir riesgos para vecinos, automovilistas y usuarios del transporte público.

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