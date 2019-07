Así, por relato de quienes tenían el privilegio de poder acceder y disponer en esos lugares (o sea cualquier varón con tres mangos en el bolsillo) supe que existía la prostitución. Desde entonces, ese universo me intrigó. No podía naturalizar ese "intercambio". No parecía "el trabajo más antiguo del mundo" como algunos rezan. Me sonaba deforme y abrupto, eso de que un desconocido pague por meterse en el cuerpo de una. Porque yo, mujer en este mundo, no era criada en eso de pagar por sexo. Me intrigaba pensar en el lugar de esas mujeres, ¿Por qué lo hacían? Pero el tema no era sencillo y en mi cabeza preadolescente no terminaba de cerrar.