El destino de Cárdenas es, finalmente, tristemente argentino. Fue baleado dos veces, una en la ingle con un balazo que le perforó la arteria femoral y otra en la pierna, de donde le sacaron un proyectil de 9 milímetros. Sin embargo, para la Justicia, Cárdenas, que no murió ese día, sino siete meses después, murió porque "era un hombre enfermo que tenía diabetes" y no por las heridas del 20 de diciembre de 2001. El informe que recibió el juzgado, señaló que su cuerpo, que fue exhumado, "no tenía ningún proyectil de bala". Su hija contó luego a la prensa que Jorge no era diabético sino asmático, y dijo que "la bala que le sacaron en el hospital desapareció misteriosamente". Contra esas y otras desapariciones, va también éste, nuestro homenaje.