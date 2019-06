Los libros y el teatro me acompañan desde que tengo memoria. Recuerdo con nostalgia nombres de la gran escena argentina que fueron familiares durante mi infancia: Onofre Lovero, Manuel Iedvabni, Jaime Kogan, Inda Ledesma y Walter Santa Ana. Para mí, desde un principio, los libros y el teatro se relacionan en contrapunto. Y ahora que, por primera vez en mi vida, me encuentro dirigiendo una obra, nada menos que A puerta cerrada de Jean Paul Sartre, siento que fuera de cualquier predestinación, a la nena que fui se le cumple un deseo que soñó, como espectadora, allá lejos y hace tiempo. Pero antes de contarles acerca de lo que significó, para mí como escritora, poner un pie en el mundo de las tablas, me permito algunos recuerdos.