Matías Cambiasso: Yo creo que también es un gran acierto de Puccini: el de haber hecho una"ítalo-chinoiserie" (risas). Creo que es una buena jugada la de mezclar lo italiano con lo chino; en rigor, con un imaginario chino. Ping, Pang y Pong funcionan un poco como los comentaristas de la acción y también como los demiurgos que la llevan adelante. Yo se lo decía a los cantantes: estos personajes pertenecen a la tradición de la commedia, pero estamos cuidando de que no sean vulgares, grotescos ni payasescos. Sobre todo porque Gozzi no era lo mismo que Goldoni (N. del R.: Carlo Goldoni y el conde Carlo Gozzi fueron dramaturgos rivales en la escena teatral veneciana del siglo XVIII). El teatro de Goldoni era de un estilo más popular; Gozzi presenta tipos característicos, pero no tan populares: ya no la posadera o el carnicero, por ejemplo. Ping, Pang y Pong son personajes que tienen un cargo: son ministros que se ocupan cada uno de una tarea concreta en el palacio; tienen mucha autoridad ejecutiva y organizativa. Pero a su vez expresan pensamientos. Entonces eso es lo interesante: cómo el pensamiento de ellos aparece imbricado con esta fábula aparentemente simple. ¡Me parece muy magistral esta integración!