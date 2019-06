El trabajo cooperativo es una forma de entender el mundo. Callau, desde El Descubridor, asegura que ponen "el acento en el sentido: por qué nos dirigimos a la gente haciendo este tipo de teatro. No es casual, estamos en una época donde es necesario recrear paradigmas. No ocurre sólo acá, sino en el mundo entero. Lo que hay ya no sirve, hay que reinventarlo y construir nuevas reglas de juego. Bueno, entonces bien, creo que el arte y el teatro en particular tienen algo para decir".