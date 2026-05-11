Fin de semana violento en Sinaloa: se registraron 14 homicidios y un feminicidio del 8 al 10 de mayo

Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa registró 14 homicidios dolosos entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo de 2026, distribuidos en tres jornadas consecutivas que dejaron además un caso de feminicidio y el hallazgo de restos óseos en dos municipios.

El fin de semana también sumó tres denuncias por privación de la libertad personal y ocho reportes de robo de vehículo, todos concentrados en la Región Centro del estado.

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Los cuatro muertos del viernes en Culiacán y Navolato

El viernes 8 de mayo, la FGE abrió cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de cuatro cuerpos. Tres de ellos aparecieron en colonias de Culiacán: Esthela Ortiz de Toledo, Palmito Viejo y el fraccionamiento Horizontes.

El cuarto hallazgo ocurrió fuera de la capital. En el municipio de Navolato, una persona fue encontrada sin vida en el ejido Aguascalientes.

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Ese mismo día, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió siete denuncias. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos casos por privación de la libertad personal en la misma región.

Marcadores de evidencia, incluyendo sangre y un casquillo, en una escena de crimen nocturna con luces de vehículos policiales y cinta de seguridad al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado, el día más violento del período

El sábado 9 de mayo concentró la mayor cantidad de víctimas del fin de semana. La fiscalía abrió cinco carpetas por homicidio doloso y una por feminicidio, con ocho personas sin vida localizadas en total.

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Seis de los ocho cuerpos aparecieron en Culiacán: uno en la colonia Antonio Toledo Corro, dos en la colonia Providencia, dos más en la misma colonia Antonio Toledo Corro, y uno en la colonia CNOP. Una persona más murió tras resultar herida en la carretera Culiacán–Guachapori.

El caso de feminicidio se registró en la localidad de El Diez. Una mujer fue hallada sin vida en ese punto, y su caso quedó clasificado bajo esa figura penal.

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Osamentas en Concordia y Mazatlán

El sábado también trajo hallazgos de restos humanos fuera de Culiacán. En El Verde, Concordia, se localizaron tres osamentas; en un lote baldío de Mazatlán, se encontraron restos óseos adicionales.

Ese día, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió una denuncia. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas anotó un caso por privación de la libertad personal en la Región Centro.

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Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

Cinco homicidios el domingo en tres municipios

El domingo 10 de mayo, la FGE abrió cinco nuevas carpetas por homicidio doloso. Tres cuerpos aparecieron en distintos puntos de Culiacán: uno en la carretera Eldorado–Culiacán, otro en la sindicatura de Costa Rica y un tercero en un camino de terracería con dirección a la colonia El Ranchito.

Los otros dos hallazgos se distribuyeron entre la costa y el sur del estado. En Mazatlán, una persona fue localizada en la colonia El Venadillo; en Escuinapa, otra apareció en la localidad de El Palmito del Verde.

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Sin denuncias por robo ni desaparición el domingo

El domingo no se registraron denuncias en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro. Tampoco hubo reportes por privación de la libertad personal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas en la Región Centro.

La FGE precisó que todos los datos provienen de denuncias formalizadas ante las Unidades y Agencias del Ministerio Público. La institución reiteró su compromiso de informar a la sociedad con cifras oficiales.

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