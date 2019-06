"Lo primero que me llamó la atención con el Coliseo, no solamente vinculado a Italia, sino en general, el cariño que le tenía el público, los artistas. Por ejemplo el vínculo que tiene con el rock argentino, cuando descubría que aquí hubo ciclos importantísimos de los próceres del género, que todos habían tocado acá. He hablado con (Gustavo) Santaolalla de eso, que recuerda perfectamente cuando tocaba acá con Arco Iris y se emociona, o el hecho de que Muchacha ojos de papel, de Luis Alberto Spinetta, se haya estrenado aquí, y que el ciclo Beat Baires se estuvo haciendo acá. Eso dio un vínculo muy fuerte con la cultura rock, que es una parte fundamental de la cultura porteña y argentina en general".