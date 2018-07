—Sí, claro que sí. No digo: "No hay". No existe el "que se vayan todos", no. No es mi manera, no es lo que yo pienso. Pero estoy bastante decepcionado porque si nosotros nos ponemos a pensar que alguna vez al pueblo se le dijo que "con democracia se come, se educa, se cura", y al año ese mismo que lo dijo mandó "economía de guerra"… Si recordamos que al pueblo se le dijo revolución productiva, cultura del trabajo, y el pueblo apoyó como al gobierno anterior a este, y se vendió todo, se vendieron las joyas de la abuela… Si nosotros pensamos que al pueblo se le dijo lucha contra la corrupción, hablo de la Alianza, el pueblo apoyó porque no quería la corrupción y apareció la Banelco. Y así de seguido podríamos hablar más. El pueblo es el bueno, sí, y al pueblo lo han engañado. Ahora este gobierno con globos y con "Sí se puede", que yo creo que sí se puede, pero no de esta manera. Sí se puede desde el pueblo, no desde ésta gente, se puede cambiar, claro que se puede. Pero esto no es cambiar, esto es volver al pasado. Han utilizado algunas consignas, palabras, que al pueblo le resuenan como necesarias y que el pueblo ha aceptado y ha votado, pero con el andar, con ver estas políticas económicas, volver al Fondo Monetario Internacional es terrible, es retroceder.