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Javier Corral denuncia campaña de desprestigio y rechaza acusaciones de despojo tras episodio de vandalismo en su casa de Cd. Juárez

El legislador contabilizó cinco episodios de vandalismo desde que adquirió la propiedad

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El senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que la vandalización de su casa en Ciudad Juárez forma parte de una campaña de desprestigio en su contra, luego de que la fachada de la vivienda amaneciera con pintas y una corona de flores el pasado 10 de mayo. Además, rechazó categóricamente cualquier irregularidad en la adquisición del inmueble.

En entrevista con Aristegui en Vivo, el funcionario aseguró que estas acusaciones sobre la adquisición de sus propiedades siempre salen a flote “cuando se necesita” hablar en su contra por sus críticas al gobierno estatal o municipal.

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“Es algo a lo que se recurre cada que se necesita, cada que mis adversarios o mis enemigos quieren llamar la atención de la atención pública con una narrativa falsa, calumniosa… una calumnia que se inició con algunas publicaciones”, destacó.

El contexto del vandalismo

Las pintas en la fachada incluyeron el mensaje “Descanse en paz Esperanza Miranda Molinar“, acompañado de cruces negras y las iniciales “D.E.P.”.

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Pintas domicilio Javier Corral
Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con las investigaciones, Miranda Molinar fue la propietaria original de la vivienda, ubicada en el cruce de las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica, en la colonia Partido Romero, y quien falleció a los 98 años durante los primeros días de mayo de 2026.

En torno al caso circulan versiones sobre un presunto despojo o abuso en la adquisición del inmueble. Sin embargo, Corral rechazó dichas acusaciones y sostuvo que compró la propiedad de forma legal en marzo de 2017: “Yo en el 2017 compré esta casa a doña Esperanza Miranda”.

La compra del inmueble según Corral

El senador explicó que Miranda Molinar colocó durante meses un anuncio de venta en el exterior de la vivienda y que fue ella quien se acercó a ofrecerle la propiedad, situada frente a su oficina en Ciudad Juárez. La operación se formalizó ante notario público, con una familiar de la vendedora presente en todo el proceso.

“Fue un acto absolutamente legal. “No solamente compré la casa a valor catastral, sino también a valor bancario”, afirmó Corral. Añadió que el precio lo fijó la propia dueña y que nunca se modificó: “El precio lo puso ella”.

Domicilio Ciudad Juárez Javier Corral
Foto: X/@xevtfm

La versión de la familia de la vendedora

Yolanda Agüero, hija de Miranda Molinar, acusó al senador de haber aprovechado las malas condiciones de salud de su madre para engañarla en la compraventa realizada en 2017. Según Agüero, su madre no estaba en condiciones físicas ni mentales para realizar el trato, pues padecía ludopatía y un trastorno depresivo derivado de la muerte de una hija.

La hija también señaló que el pago de poco más de 1 millón de pesos se realizó en abonos. En 2019, Miranda Molinar declaró a El Diario de Juárez que Corral la había sacado de la casa a gritos: “Nomás me gritaba que me saliera de la casa, pero pues era lo que yo tenía”.

El origen de la disputa, según el senador

Corral relató que el conflicto surgió años después de la compra, cuando una hija de la expropietaria reclamó parte de la venta. “Ahí empezó toda una narrativa que han estado sacando casi siempre que se ofrece, o cuando salgo a criticar duramente a la gobernadora, o cuando salgo a criticar incluso al alcalde de Ciudad Juárez”, sostuvo.

El exgobernador acusó directamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de proteger a quienes realizan los actos de vandalismo. Aseguró haber presentado denuncias previas sin resultado: “Nunca casi investigado nada, ni el Ministerio Público, ni la Policía Municipal”.

Casa Ciudad Juárez de Javier Corral
Foto: Redes sociales

Cabe mencionar que el domicilio ya había sido vandalizado en marzo de 2024 con pintas en tinta roja que decían “Corral rata robaviejitas”. Antes, en mayo de 2022, la vivienda amaneció con frases como “En abonos”, “Roba viejitas” y “No tuviste madre”.

A raíz de las acusaciones, Corral sostuvo que todas sus propiedades figuran en sus declaraciones patrimoniales, por lo que negó tener bienes no declarados. “Ahí está lo que poseo, lo que tengo, la manera en que lo adquirí”, declaró.

El legislador atribuyó las acusaciones en su contra a represalias por las denuncias de corrupción que realizó durante y después de su gobierno en Chihuahua. “A pesar de todo eso y de que es casi diario el golpeteo a mi persona, no han minado mi fuerza ni mi ánimo para seguirlos denunciando”, concluyó.

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